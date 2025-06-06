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Konya'da devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.

Mehmet Umay, Savaş Güler  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Konya'da devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Umay/AA

Konya

B.İ. yönetimindeki Lüks Ereğli firmasına ait 42 ERG 53 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Konya kara yolu Çakmaklı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 10'u ağır 26 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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