TBMM Başkanı Kurtulmuş, Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenleri andı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."