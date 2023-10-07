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Depremden etkilenen Türkoğlu'nda köy tipi afet konutları teslimata hazır

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Türkoğlu ilçesine bağlı 5 kırsal mahallede inşası tamamlanan 250 tek katlı köy tipi kalıcı afet konutu, kasım ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

İzzet Mazı  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Depremden etkilenen Türkoğlu'nda köy tipi afet konutları teslimata hazır Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar 7/24 esasına göre sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Türkoğlu ilçesinde kırsal dönüşümün örneği olarak tasarlanan köy tipi kalıcı afet konutlarından 250'sinin kış gelmeden hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

"Kasım ayına kadar inşallah tamamı bitecek"

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, depremlerin ilçelerindeki 44 mahallede büyük yıkıma neden olduğunu söyledi.

Başkan Okumuş, oluşturulan alanların alt yapısı ve sosyal tesisleriyle daha yaşanabilir olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kasım ayı içerisinde yaklaşık 250 köy konutunun inşallah teslimatı yapılmış olacak. İlçemizde yaklaşık 4 bin 200 civarında TOKİ konutu, 3 bin civarında da köy konutu yapılıyor. TOKİ konutlarında da Kasım ayında 650 civarında daire teslim edilecek. İlk teslim edilecek depremzedelerimiz şehit ve gazi aileleri, yaşlılar, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve engellisi olan aileler inşallah kıştan önce konutlara girmiş olacak."

Yaşanan felaketten en fazla etkilenen ilçelerden birinin Türkoğlu olduğunu anlatan Okumuş, depremlerin ilk günü 1171 konutun yıkıldığını, 5 bin 671'inin ise orta ve ağır hasar raporu aldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla depremin olduğu ilk günden beri bakan ve bürokratların bölgeyi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını anlatan Okumuş, "Müteahhitlerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyorlar Türkoğlu ilçesi adeta şantiyeye döndü. Çadır ve konteyner kentlerden sonra depremzedelerimizin heyecanla beklediği konutları inşallah kıştan önce yetiştirip, içerisine vatandaşlarımız yerleştirilecek." diye konuştu.

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