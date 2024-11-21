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Depremde yıkılan Hazreti Ukkaşe Türbesi yeniden yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'deki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Hazreti Ukkaşe Türbesi'nin yapımı sürüyor.

Zekeriye Şimşek  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Depremde yıkılan Hazreti Ukkaşe Türbesi yeniden yapılıyor Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

İlçe merkezine 19 kilometre mesafedeki Durmuşlar Mahallesi'nde bölgeye hakim noktada yer alan Hazreti Ukkaşe'nin makamının da bulunduğu türbe depremde yıkıldı.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, türbenin yapımında sona yaklaşıldığını belirtti.

Depremden sonra hemen başlatılan çalışmalar sonunda tadilatın türbe kısmının bittiğini aktaran Yıldırır, "6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hazreti Ukkaşe Türbesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yaptırılan proje kapsamında hayırsever Nadir Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yeniden yapılıyor. Kendilerine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Depremden sonra hemen başlatılan çalışmalar sonunda tadilatın türbe kısmı bitti. Caminin kaba kısmı da tamamlandı. İçerisindeki ince işçilik kısmında çalışılıyor şu anda. İnşallah 2 ay gibi süre içinde hizmete açılır diye düşünüyorum." diye konuştu.

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