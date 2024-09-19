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Depremde 84 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi E Blok'a ilişkin davanın sanıkları hakim karşısında

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 84 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Ebrar Sitesi E Blok'un yıkılmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Gökhan Çalı  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Depremde 84 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi E Blok'a ilişkin davanın sanıkları hakim karşısında

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka dosyalardan tutuklu olan ve bu davanın tutuksuz sanıkları Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar Ahmet D, Murat İ. İsmet K. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklardan Mehmet Akif Ö. ve Mustafa T. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Tepebaşı, Ebrar Sitesi E Blok'un statik fenni mesulü ve statik proje müellifinin 25 Mart'ta hayatını kaybeden Mehmet Akif Özgüler'in, tadilat ruhsatında görünen statik fenni mesulün ise Murat G'nin olduğunu öne sürdü.

Atilla Öz de Ebrar sitelerinin kooperatif kapsamında yapıldığını, kooperatifin müdürünün Mustafa T. olduğunu, kendisinin sadece kooperatif üyeliği yaptığını, kooperatif kapsamında yapım ve denetim konusunda herhangi bir yetkisinin bulunmadığını ileri sürerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Tepebaşı'nın damadı Ahmet D. ise kendisinin Kahramanmaraş'ta öğretmen olarak göreve başladığını, kooperatiflerin düzenlediği toplantılarına katılmadığını, Ebrar Sitesi E Blok'la bir ilgisini bulunmadığını, sitelerinin kooperatif tarafından yapıldığını ve müteahhidi tanımadığını savundu.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia etti.

Müştekiler ise sorumlulardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, ara kararında, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdiine, sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Duruşma 6 Şubat 2025'e ertelendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 84 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Ebrar Sitesi E Blok'un yıkılmasına ilişkin 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

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