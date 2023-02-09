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Deprem sonrasında binlerce vatandaş CİMER'e destek ve dayanışma mesajı gönderdi

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce kişi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) destek ve dayanışma mesajı gönderdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 09.02.2023
Deprem sonrasında binlerce vatandaş CİMER'e destek ve dayanışma mesajı gönderdi

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından CİMER'e, deprem çalışmalarına yardım etmek isteyen, evlerini depremzedelere açmak isteyen ve çalışmalarda gönüllü olarak yer almak isteyenlerden çok sayıda mesaj geldi.

Depremin yaşandığı 6 Şubat sabahı CİMER'e mesaj gönderen vatandaş barınma sorunu yaşayan 2 aileyi Antalya'da, boş evi bulunan bir başka kişi de Ankara'da ağırlamak istedi.

İzmir Çiğli'den mesaj gönderen bir vatandaş ise, "Geçmiş olsun Türkiye'm. İhtiyacı olan aile için evimi açabilirim. Benim durumum çok iyi değil ama birlik olma günü." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşayan bir vatandaş ise mesajında "Bugün sabah yaşadığımız yıkıcı deprem afetinde, devletimin ve milletimin ihtiyaç duyduğu her yerde, her görevde (güvenlik, arama-kurtarma, tahliye, ilk yardım, koordinasyon, erzak-iaşe dağıtımı vs) gönüllü olarak hizmete hazırım." ifadesini paylaştı.

Emekli maaşıyla kampanya başlatmak istedi

İstanbul'da yaşayan bir emekli, mesajında "Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketine yardımcı olmak için devletim ve milletim adına emekli maaşımı bağışlayarak örnek olmak ve bir kampanya başlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Ankara Demiryol Fabrikası (ADF) çalışanları da yolladıkları mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Biz TCDD Ankara 2. Bölge Müdürlüğü ADF işçileri olarak ülkemizdeki depremde, ihtiyaç halinde gönüllü olarak gelmeye hazırız. Hepimiz kalifiye elemanlarız, işinize yararız."

Lisanslı İHA pilotu çiftten "göreve hazırız" mesajı

Eşinin ve kendisinin lisanslı insansız hava aracı (İHA) pilotu olduğunu belirten vatandaş, "İHA pilotu ihtiyacı olması durumunda ülkemizin hizmetindeyiz. Eşim de ben de AFAD gönüllüsüyüz. Eşim hemşire ben anestezi teknisyeniyim. Elimizden gelen ne varsa göreve hazırız." ifadelerini kullandı.

Tırlarıyla, iş makineleriyle lojistik destek vermek istediler

Giresun'da gönüllü olmak için başvuran bir vatandaş ise CİMER'e "Ülkemizin geçirmiş olduğu bu zor deprem günlerinde tır aracımla bütün masrafları bana ait olmak üzere elimden geldiği kadarıyla Türkiye'nin neresi olursa olsun gerekli lojistik desteği gönüllü olarak yapacağımı bildirmek istiyorum." mesajını gönderdi.

Ekskavatör kepçe operatörü bir vatandaş ise deprem bölgesinde gönüllü görev almak istediğini belirtti.

İstanbul Zeytinburnu'ndan mesaj gönderen bir vatandaş, "22 metreküplük kamyonetim mevcut. Deprem bölgesine sevk edilecek herhangi bir ürün varsa ben de bu milletin, devletin bir vatandaşı olarak yardımcı olmak isterim. Çok kamyoncu ve nakliyeci arkadaş var. Hazırda yardım malzemelerinin bölgeye sevki için haber bekliyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık sektöründen gelen başvurular

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli ve 2 yıllık acil servis tecrübesi bulunduğunu belirten asistan doktor ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli hemşire de deprem bölgesinde gönüllü çalışmak istediğini CİMER'e iletti.

Anestezi teknikeri ise deprem bölgesinde gönüllü çalışma talebini, "Bir insanımızın hayatına fayda sağlayacaksam bölgeye gitmek ve yardım konusunda gönüllü olduğumu arz ederim." ifadeleriyle dile getirdi.

Yıllık izninde gönüllü aşçılık yapmak istedi

Konya'da aşçılık yapan bir vatandaş da CİMER'e yaptığı başvuruda, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yaşanan depremlerden dolayı vatandaş olarak elimden dua etmekten başka bir şey gelmezken mesleğim aşçılık. Mevcutta Selçuk Üniversitesinde aşçıbaşı olarak çalışıyorum, yeteri kadar yıllık iznim mevcuttur. Gerek duyulduğunda hiçbir karşılık beklemeksizin AFAD, Kızılay ve benzeri yardım kuruluşlarında depremzedeler için kurulacak aşevi ve mutfaklarda gönüllü olarak görev yapmak istiyorum. Verilecek görevlerde çalışmaktan gurur duyarım."

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