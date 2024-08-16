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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı.

Buğrahan Ayhan  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nun 14-15 Ağustos'ta Romanya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılmak üzere Romanya'ya ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Ziyaret kapsamında Oramiral Tatlıoğlu'nun, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile görüştüğü, Romanya Milli Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile ikili toplantılar gerçekleştirdiği bildirilerek, kutlamalara TCG Burgazada korvetinin de katılım sağladığı kaydedildi.

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