D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor
Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, yaz tatilinin ardından dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.
Karabük
Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.
Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.