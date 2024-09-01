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D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, yaz tatilinin ardından dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Orhan Kuzu, Hasan Ünver  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor

Karabük

Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

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