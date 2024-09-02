Dolar
33.99
Euro
37.63
Altın
2,499.57
ETH/USDT
2,500.50
BTC/USDT
58,205.00
BIST 100
10,079.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor.
logo
Gündem

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde araç kuyrukları oluşuyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor

Bolu

Otoyolun İstanbul istikametinde devam eden alt ve üst yapı ile tünel boyunun uzatılması çalışmaları kapsamında Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada kara yolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Valilikte düzenlenen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 19 Eylül'e kadar sürecek yoğunluğun azaltılması için sürücülere, Valilik ve Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıları dikkate almaları ve alternatif güzergahları kullanmaları çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cevdet Yılmaz'dan, Duhoklu iş insanının ana dilinde konuştuğu için öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama
HÜRJET jet eğitim uçağı Mısır semalarında
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan amcası adliyeye sevk edildi
Ege'de deniz av sezonu bereketli başladı
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor

Bakan Uraloğlu: Bolu Dağı Tüneli geçişinde süren çalışmaları 19 Eylül'de tamamlamayı hedefliyoruz

Erzurum'un asırlık tabyalarından "Sivişli" ihtişamını koruyor

Bolu'da JAK timi Zafer Bayramı'nı göl yüzeyinde açılan Türk bayrağıyla kutladı

Bolu'da JAK timi Zafer Bayramı'nı göl yüzeyinde açılan Türk bayrağıyla kutladı
Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan riskini ortadan kaldıracak çalışmalar sürüyor

Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan riskini ortadan kaldıracak çalışmalar sürüyor
TEKNOFEST kapsamındaki "Drone Şampiyonası"nın ilk etabı Isparta'da tamamlandı

TEKNOFEST kapsamındaki "Drone Şampiyonası"nın ilk etabı Isparta'da tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet