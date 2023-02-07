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Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'ndaki Anadolu Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremde yıkılan 6 katlı Tuncerler Apartmanında depremin 40. saatinde arama kurtarma ekiplerinin 10 saatlik bir çalışmasıyla bir kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. -VTR-
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Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Kahramanmaraş'tan sevk edilen yaralı vatandaşlar Ankara’ya getirildi

Cumhurbaşkanlığına ait uçak, sağlık ve arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesi Kahramanmaraş'a getirdikten sonra dönüşte 6 depremzedeyi Ankara'ya taşıdı.

Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya   | 07.02.2023
Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Kahramanmaraş'tan sevk edilen yaralı vatandaşlar Ankara’ya getirildi Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Kahramanmaraş

Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde görev yapacak sağlık ve arama kurtarma ekiplerine tahsis edildi.

Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde görev yapacak sağlık ve arama kurtarma ekiplerine tahsis edildi.

Ankara'dan sağlık ve arama kurtarma ekiplerini taşıyan uçaklardan biri, Kahramanmaraş Havalimanı'na indi.

Uçak, ambulanslarla getirilen 6 yaralıyı Ankara'ya götürmek üzere yeniden havalandı.

Kahramanmaraş Havalimanı'ndan havalanan uçakla depremde yaralanan 6 kişi, Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Yaralılar teşekkür etti

Yaralılardan 52 yaşındaki Mehmet Zor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu söyledi.

Zor, 8 katlı binanın deprem enkazından yaklaşık 6 saat sonra ekiplerce kurtarıldığını belirterek, "Çok şükür iyiyim, Allah razı olsun. Allah Cumhurbaşkanı'mızı başımızdan eksik etmesin." dedi.

Depremzedelerden Kırgızistanlı Akmaral Baryktabasova ise kendisinin ve annesi Gulzade Baryktabasova'nın depremde yaralandığı ifade ederek, "Bizi uçakla naklettikleri için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Baryktabasova, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakillerinin gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür etti.

Depremde vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 7 yaşındaki Suriyeli Mustafa Şeyh, Ramazan Arıkcan ve Ali Ölmez de Cumhurbaşkanlığı uçağıyla aynı hastaneye sevk edildi.


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