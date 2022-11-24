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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şehit öğretmenler anısına türkü seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 5 yıl önce Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın ve tüm şehitlerin anısına "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 24.11.2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şehit öğretmenler anısına türkü seslendirdi

Ankara

Kalın'ın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şarkıyı seslendirdiği klibin başında şehit müzik öğretmeni Yalçın'ın Mağusa Limanı türküsünü söylediği anlar ve fotoğrafları yer aldı.

Eserin müzik yönetmenliğini ve kompozisyonlarını yapan Ümit Yılmaz'ın bağlama çaldığı klibi, Kemal Başbuğ çekti.

Klibin sonunda, İbrahim Kalın'ın bu esere özel olarak şehitler için kaleme aldığı şu şiiri yer verildi:

"Ali'm/Ah Ali'm/Sen gidersen güneş yetim kalır/Ay küser yakamozlara/Başaklar donar/Sular çekilir/Hayın kurşun vurunca/Ah Ali'm/Hüznümüz asildir bizim/Ölürüz ama bükülmez boynumuz/Yer gök sana selam durur/Ağıtlar seni söyler/Melekler sarıp sarmalar seni/Alnın secdeye varınca/Dert yok, gam yok!/Ben beklerim seni/Sonsuzluk ağacının altında/Bir ceylanın gözyaşında ararım seni/Sonra sen çıkagelirsin/Yüzünde bir cennet tebessümüyle/Gel dersin/Gel/Cennetin kapısı/İşte burada/Dinsiz imansız/Kastetse de kanına/Biz bir oluruz/Bin oluruz/Yer gök olur/Can katarız canına/Ali'm/Ah Ali'm/Can Ali'm."

"Şehitler için yazılan türkü ağıta dönüştü"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Aybüke öğretmenin müzisyen arkadaşlarıyla okuduğu Mağusa Limanı türküsü onun şahsında tüm şehitlerimiz için yakılmış bir ağıta dönüştü." ifadesini kullandı.

Kalın, türküyü yeni nesillerin yetişmesi için her türlü fedakarlıkta bulunan, hayatlarını bilgiye, eğitime, ahlak ve irfana adayan öğretmenlere ve vatan uğrunda feda-yı can eyleyen şehitlere ithaf ettiklerini belirtti.

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