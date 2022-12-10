Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Demirel: Türk savunma sanayisi köklü bir geçmişe sahip
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, "Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracımız herkes tarafından çok konuşuluyor." dedi.
İstanbul
TRT World Forum 2022, "Türkiye Savunma Sanayisinin Dönüşümü ve Dış Politikaya Etkisi" temasıyla panel düzenledi.
Panelde, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının herkes tarafından çok konuşulduğunun altını çizen Demirel, Türk savunma sanayisinin köklü geçmişe sahip olduğunu söyledi.
Demirel, şunları kaydetti:
"Bu köklü geçmiş 15. yüzyıla kadar gidiyor. Türkler İstanbul'u almak istediğinde yeni silah sistemi yapmıştır. O zamanlarda silah sistemleri kalelerdi ve çok pahalıydı. Türkler silahı icat ettiklerinde ve bunu savaşta kullandıklarında dünyanın seyrini değiştirdi. Çünkü kaleler artık savunma görevini görmüyordu. Bu tarih de yeni çağın başlangıcı olarak adlandırıldı. Şimdi 21. yüzyıldayız ve herkes Bayraktar TB2'yi izliyor. Ukrayna'da, Azerbaycan'da ve diğer savaş bölgelerinde.
Bayraktar TB2 bütün hava sistemlerini kullanılmaz hale getiriyor. Aynı zamanda Bayraktar TB2 hedefi vurduğunda biz 1 dolar harcıyorsak karşı taraf 10 dolar harcıyor. Türkiye'nin her tarafı kırmızı bölge Yunanistan hariç. Bu da bizi inovasyona itiyor. Çünkü biz zengin ülke değiliz. Bu yüzden kendimizi korumak için inovasyonla ve bize maliyeti daha düşük olacak şeyler geliştiriyoruz. Biz sadece yurt dışına savunma sistemlerinin ihracatını yapmak için değil, Türkiye'nin etrafını korumak için savunma sistemlerimizi geliştiriyoruz."
"Türkiye'nin savunma ihracatı 3 milyar dolara yükseldi"
Ibn Haldon Center'de Kıdemli Araştırmacı Ali Bakir ise Türkiye'nin muhteşem bir savunma sanayi üreticisi olan bir ülke olduğunu açıkladı.
Bakir, "Türkiye savunma sanayisinde son 20 yılda çok büyük bir yükseliş gösterdi. 2002 yılında 200 milyon dolarlık Türkiye'nin savunma ihracatı şu anda 3 milyar dolara yükseldi. Brezilya ve İsveç savunma sanayisinde yükselen iki ülke ama yükselişi tamamlayamadıkları için düşüş yaşadılar." diye konuştu.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Yeşiltaş da Türkiye'nin drone kapasitesinde oldukça başarılı bir ülke olduğunun altını çizdi.
Yeşiltaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ak Parti hükümeti Türkiye'nin savunma sanayisinde bir devrim yaptı. 2004 yılı dönüm noktasıydı. O yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan 12 milyar dolarlık Türk askeri kuvvetlerinin modernizasyonunu iptal etti ve bu 12 milyar dolar Türkiye'nin araştırma ve geliştirme projelerine yatırıldı ve bu projeler dahice projelerdi. Türkiye aynı zamanda bir bölgesel güç oldu. Ekonomik fırsatlar aynı zamanda Türk savunma endüstrisi için çok önemli."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.