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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi yapıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 05.08.2022
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Gösteri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde mehteran konseriyle başladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, gösteriyi ilgiyle izledi.

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