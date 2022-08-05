Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi yapıldı.
Ankara
Gösteri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde mehteran konseriyle başladı.
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi.
Vatandaşlar, gösteriyi ilgiyle izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.