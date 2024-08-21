Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 25 Ağustos'ta, Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.