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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 25 Ağustos'ta, Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak.

Fatma Sevinç Çetin  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta toplanacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecektir."

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