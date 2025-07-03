Dolar
39.83
Euro
46.86
Altın
3,328.73
ETH/USDT
2,575.90
BTC/USDT
109,346.00
BIST 100
10,228.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarıyla ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzmir'in Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçeleri ile İstanbul'un Silivri ilçesinde orman yangınlarının devam ettiğini bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarıyla ilgili paylaşım

Ankara

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak 2025'ten bu yana 1295'i ormanlık alanda, 1720'si orman dışı alanlarda olmak üzere toplam 3 bin 15 yangın çıktığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yangınların yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar nedeniyle son 1 haftada yoğun olarak yaşandığının vurgulandığı paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"26 Haziran-3 Temmuz döneminde 576 adet orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlardan 331'i orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet etmiştir. Son bir hafta içinde İzmir Aliağa, Bornova, Menderes, Gaziemir, Seferihisar; Manisa Akhisar, Kula, Ahmetli, Hatay Antakya, Bolu Göynük, Adana Kozan, Bursa Mustafakemalpaşa, Sakarya/Bilecik sınırındaki yangın ile Bilecik Vezirhan'da meydana gelen yangınlar büyük nitelenebilecek yangınlardan oluşmuştur. Bu yangınların da içinde olduğu toplam 574 yangın kontrol altına alınmıştır."

Söz konusu yangınlarda 27 uçak ve 105 helikopterin toplam 8 bin 884 sortide 29 bin 575 ton su kullandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu yangınlarda 25 bin personelimiz, 6 bine yakın arazöz, ilk müdahale aracı ve iş makinesi ile yangınlara etkin şekilde müdahale edilmiştir. Şu an itibarıyla İzmir Çeşme, Ödemiş ve Buca ile İstanbul Silivri yangınları devam etmektedir. Yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Yangınlara uçaklar, helikopterler, arazözler, ilk müdahale araçları, iş makinelerinden oluşan kara unsurları ile itfaiye, ilk yardım, emniyet, AFAD ekip ve araçlarıyla müdahale edilmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bebeğini çöpe bırakan anneyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarıyla ilgili paylaşım
Sıcaklıklar cumartesiden itibaren 4-6 derece artacak
Mahallesini terk etmeyen kadın evleri orman yangınından korudu
TBMM Başkanı Kurtulmuş Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Örs'ü kabul etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarıyla ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarıyla ilgili paylaşım

DMM, "orman yangınlarına müdahalede yetersiz kalındığı" iddialarını yalanladı

Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa, Hatay ve Bilecik'in 6 bölgesinde yangınlar tamamen kontrol altına alındı

Dünya genelinde pek çok ülke, sıcak hava dalgalarına karşı teyakkuza geçti

Dünya genelinde pek çok ülke, sıcak hava dalgalarına karşı teyakkuza geçti
İzmir ve Bilecik'in orman yangınından etkilenen ilçeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

İzmir ve Bilecik'in orman yangınından etkilenen ilçeleri "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi
İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı

İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet