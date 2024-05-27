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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 128. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 128 sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.

Merve Yıldızalp  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 128. sayısını yayımladı

Ankara

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

11 ilin etkilendiği büyük deprem felaketinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 6 Şubat 2023 tarihli genelgeyle, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiği, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

Bültende, "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze törenine katılmak için İran'a gideceğini söyledi" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

Çelik'in açıklamasında, Reisi'nin Tahran'da düzenlenen cenaze programına Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığını aktardığı, Cumhurbaşkanının törene katılacağına dair herhangi bir ifade kullanmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın tarihte planlı bir İran programının da bulunmadığı bildirildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gençlik ve Spor Bakanlığının kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, iddiada adı geçen federasyonun ve aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmadığı, haberde yer alan araç kimlik kartının sahte olduğunun tespit edildiği ve konuyla ilgili yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte zeytinyağına ruhsat vermeye başladı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği kapsamında, zeytinyağı olmayan bir sıvı yağın aroma ve renklendirici ile zeytinyağı algısıyla piyasaya arz edilmesinin kesinlikle yasak olduğu, ayrıca tebliğ kapsamında zeytinyağının başka sıvı yağlarla karıştırılmasının da yasak olduğu aktarıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla ilgili "Almanya'da çöplerin atık kovalarına atılması için Türklere özel uyarı yapıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"Fotoğrafların Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgisi yok"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in yapay zeka aracılığıyla değiştirilen konuşması ve TUSAŞ'ın logosu kullanılarak "yatırım fırsatı" veya "ek gelir" gibi başlıklarla yapılan paylaşımların "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık girişimi olduğu kaydedildi.

Bültende, bazı basın yayın organlarında paylaşılan, "İstanbul'daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor" iddiasının manipülasyon olduğu ifade edildi.

İddiaya konu okulun özel bir okul olduğu, ilgili kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verildiğinin belirtildiği bültende, bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebildiği, bahse konu okulun da bu kapsamdaki okullardan biri olduğu bildirildi. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Elazığ'da AK Parti'den DEM Parti'ye geçen Karakoçan Belediyesinin GES için tahsis edilen arsası geri alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İddia edilenin aksine söz konusu taşınmazların, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra değil 13 Aralık 2021'de Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Karakoçan Belediyesinden geri alındığı belirtilerek, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterinin enkazına ait olduğu" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, bahse konu fotoğrafların, ocak ayında Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'na ait bir helikopterin karıştığı kazanın ardından kaydedildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Fotoğrafların İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

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