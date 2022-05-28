Dolar
16.22
Euro
17.41
Altın
1,853.53
ETH/USDT
1,758.90
BTC/USDT
28,817.00
BIST 100
2,438.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'yalan siyaseti' tepkisi

Zafer Fatih Beyaz   | 28.05.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'yalan siyaseti' tepkisi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, siyaset sahnesinin yalanla kirletildiğini belirterek "27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a darbecilerin, vesayetçilerin, terör örgütlerinin demokrasiye ve meşru hükümete yönelik saldırılarının bir aparatı olan yalan terörünün bugün 'muhalefet' çatısı altında aynı şekilde inatla sürdürülmesi bu iflah olmaz zihniyetin değişmediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a darbecilerin, vesayetçilerin, terör örgütlerinin demokrasiye ve meşru hükümete yönelik saldırılarının bir aparatı olan yalan terörünün bugün 'muhalefet' çatısı altında aynı şekilde inatla sürdürülmesi bu iflah olmaz zihniyetin değişmediğini gösteriyor. Demokratik siyaset yerine her gün yeni bir yalana sarılıyorlar. Birbiriyle telif edilemez onlarca yalanla siyaset sahnesini kirletiyorlar. Siyasi acziyetlerini yalanlarla örtmeye çalışıyorlar. Ama yalanla abat olunmaz. Milletimiz ve hukuk size bunun dersini tekrar tekrar verecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'yalan siyaseti' tepkisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'yalan siyaseti' tepkisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '27 Mayıs' mesajı

Türkiye-Afrika Medya Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı New York'ta 'Türk Günü Yürüyüşü' düzenledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı New York'ta 'Türk Günü Yürüyüşü' düzenledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsveç PKK'yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorunda

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsveç PKK'yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorunda
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı