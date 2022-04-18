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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Pençe Kilit Operasyonu' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadıkları gibi terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceklerini bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 18.04.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Pençe Kilit Operasyonu' paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının yerle bir edildiğini belirten Altun, "PKK'lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği, 'terörü kaynağında kurutma' stratejimizi etkin biçimde uyguluyor, milletimize kasteden bütün terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.


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