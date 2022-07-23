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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, edebiyatçı Özdenören için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rasim Özdenören'in fikir dünyasında iz bırakan önemli bir değer olduğunu belirtti.

Mümin Altaş   | 23.07.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, edebiyatçı Özdenören için başsağlığı mesajı

Ankara

Altun, edebiyatçı Rasim Özdenören'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Edebiyat dünyamızın önemli değerlerinden, Yedi Güzel Adam’ın son çınarı, öyküleri ve eserleri ile fikir dünyamızda iz bırakan Rasim Özdenören’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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