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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Hashi'yle görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Abdirashid Hashi ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.12.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Hashi'yle görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Abdirashid Hashi ile Başkanlığımızda bir araya geldik. Somali ile her alanda olduğu gibi iletişim ve kamu diplomasisi alanında da ilişkilerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz. Sayın Hashi'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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