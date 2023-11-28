Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Özbekistan enformasyon heyetiyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikaları Başkanı Komil Allamjonov ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sherzod Asadov ile bir araya geldi.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke heyetlerinin katılımıyla Allamjonov ve Asadov ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki iletişim, medya ve enformasyon alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.
Allamjonov ve Asadov'a ziyaretleri için teşekkür eden Altun, "Türkiye ve Özbekistan ilişkileri her alanda olduğu gibi iletişim ve medya alanında da kazan-kazan esasıyla güçlü ve nitelikli işbirlikleri ile derinleşmeye devam edecek." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.