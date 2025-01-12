Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Anadolu Ajansımızı, muhabirlerini ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansının ABD'deki orman yangınlarıyla ilgili haberleri en doğru, hızlı ve etkin şekilde duyuran medya kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarının dünya gündeminin üst sıralarındaki yerini koruduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınları dünya gündeminin üst sıralarında yerini korurken, bu süreçte ulusal ve uluslararası kamuoyunu en doğru, hızlı ve etkin şekilde bilgilendiren medya kuruluşlarından biri de Anadolu Ajansı olmuştur.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 12, 2025
Tüm dünya ve Türkiye… pic.twitter.com/p9CfEHsBMA
"Bu süreçte ulusal ve uluslararası kamuoyunu en doğru, hızlı ve etkin şekilde bilgilendiren medya kuruluşlarından biri de Anadolu Ajansı olmuştur. Tüm dünya ve Türkiye kamuoyu gelişmeleri Anadolu Ajansından takip etmiş, bu durum bizler ve Türk haberciliği adına gurur vesilesi olmuştur. Orman yangınları hakkında anbean bilgi sağlayarak kamuoyunu doğru bilgilendirme ve yönlendirme sorumluluğunu başarıyla yerine getiren, habercilik faaliyetlerinde titizlik ve özveriye önemli bir örnek teşkil eden çalışmalara imza atan Anadolu Ajansımızı, muhabirlerini ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Anadolu Ajansının başarılarının devamını diliyorum."
Altun, Kaliforniya'daki orman yangınlarından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.