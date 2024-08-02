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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz:Masum çocukları katledenlerin Cumhurbaşkanı'mızın adını ağızlarına almak hadlerine değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İşgal altındaki Gazze'de masum çocukları ve sivil halkı katledenlerin ne Türkiye’yi ne Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adını ne de özgürlük ve demokrasi kavramını ağızlarına almak hadlerine değildir. " dedi.

Harun Kutbe  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz:Masum çocukları katledenlerin Cumhurbaşkanı'mızın adını ağızlarına almak hadlerine değil

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Her şeyin güzel olacağı gün, Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu, Netanyahu yönetiminin ise mazlum ve savunmasız bir halka karşı işledikleri suçların karşılığını uluslararası hukuk önünde bulacağı gündür." ifadesini kullandı.

Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"İşgal altındaki Gazze'de masum çocukları ve sivil halkı katledenlerin ne Türkiye’yi ne Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adını ne de özgürlük ve demokrasi kavramını ağızlarına almak hadlerine değildir. Defalarca sandıkta aziz milletimizin temiz oylarıyla seçilen, demokrasi ve kalkınma yolunda ülkemize sayısız eser ve hizmetler kazandıran, zalimlerin yüzüne karşı hakkı haykırmaktan hiçbir zaman geri durmayan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yaşamaktan ve kendisinin yol arkadaşları olmaktan onur duyuyoruz. Her şeyin güzel olacağı gün, Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu, Netanyahu yönetiminin ise mazlum ve savunmasız bir halka karşı işledikleri suçların karşılığını uluslararası hukuk önünde bulacağı gündür."

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