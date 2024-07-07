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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'nı ve yeni İngiltere Başbakanı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İki ülkede yapılan seçimler neticesinde ortaya çıkan tablonun ilişkilerimizi daha da güçlendirerek bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Harun Kutbe  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'nı ve yeni İngiltere Başbakanı'nı kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ı ve İngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer'ı tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İran İslam Cumhuriyeti'nin 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ı ve İngiltere'de gerçekleşen seçimlerde başbakanlık görevini üstlenen Keir Starmer'i tebrik ediyor, vazifelerinde başarılar diliyorum.

Seçim sonuçlarının ülkelerimiz, dost ve kardeş İran halkı ile dost ve müttefikimiz İngiltere için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İki ülkede yapılan seçimler neticesinde ortaya çıkan tablonun ilişkilerimizi daha da güçlendirerek bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağına inanıyorum."

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