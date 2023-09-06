Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-AB arasındaki işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi konuları ele alındı.
Ayrıca ikili ilişkilerde son dönemde yaşanan olumlu gelişmelere katkı sağlamaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.