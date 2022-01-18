Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Soyutemiz için başsağlığı mesajı
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Hakkari Yüksekova'da elim bir kaza sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Ayberk Soyutemiz'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.