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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsveç'in NATO üyeliği kapsamında verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG provokasyonlarına ilişkin, "İsveç'in NATO üyeliği kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe   | 12.01.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsveç'in NATO üyeliği kapsamında verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

İsveç'te terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan gösteriyi lanetlediklerini belirten Oktay, şunları kaydetti:

"İsveç'in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz. Bu yaşananlar, Türkiye'nin haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiştir. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinin bu tip hukuksuz gösterilere göz yumması beklenemez. İsveç makamlarının, kabul edilemez bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları ve destekçileri hakkında yasal işlemleri derhal başlatmalarını bekliyoruz."

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