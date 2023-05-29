Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "'Geceler vardır, dirilişe gebedir. Fecr olur. Şehri-i İstanbul fetholunur. Bir çağ kapanır, bir çağ açılır.' İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünde, İstanbul'umuzu bizlere emanet bırakan Fatih Sultan Mehmed Han'ı ve tüm ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Müjdelenmiş komutana ve ordusuna selam olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.