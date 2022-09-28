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Gündem, Kurumsal Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru'yu kabul etti.

28.09.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından, Karagöz, Oktay'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün AA'nın kuruluşunu duyuran genelgesine ait fotoğrafı ve "Mehmetçik: Zaferin Askerleri" kitabını takdim etti.

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