Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru'yu kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından, Karagöz, Oktay'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün AA'nın kuruluşunu duyuran genelgesine ait fotoğrafı ve "Mehmetçik: Zaferin Askerleri" kitabını takdim etti.
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