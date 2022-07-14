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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz şehitlerini andı

Mehmet Tosun   | 14.07.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz şehitlerini andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşenleri rahmet, gazileri minnetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şerefimizle öleceğiz diyen bir millete kim diz çöktürebilir ki? 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletin iradesiyle bu hayasız akını durduran aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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