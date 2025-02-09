Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu vefat eden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.