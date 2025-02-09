Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,658.50
BTC/USDT
96,535.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma, konuk ekibin sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı. RAMS Park’tan yayındayız.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu vefat eden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'da 3 ilçede kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
RTÜK Başkanı Şahin'den haber bültenleri için yapılan uyarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı

Macron, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini belirtti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan partisinin il kongrelerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan partisinin il kongrelerine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Adıyaman BAYKAR Konutları'nda ikamet eden Karakuş ailesine ve esnafa ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Adıyaman BAYKAR Konutları'nda ikamet eden Karakuş ailesine ve esnafa ziyaret
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet