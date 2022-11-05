Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roket saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.