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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 05.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roket saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Akçağlayan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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