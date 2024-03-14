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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru İlker Duran'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Merve Yıldızalp  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak'ta görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen polis memuru Duran'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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