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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amfibi Kolordu Komutanlığında görevli personele telefonla seslenerek bayramlarını tebrik etti. -VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da şehit olan polis memuru Mesut Acar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Gökçe Karaköse  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

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