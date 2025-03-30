Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da şehit olan polis memuru Mesut Acar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
İstanbul
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.