Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Er Tarcan'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü mensuplarınca bir hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.