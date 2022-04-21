Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısında şehit olan Yiğit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.