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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı

Zafer Fatih Beyaz   | 21.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısında şehit olan Yiğit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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