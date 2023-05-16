Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman jandarmaya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman Jandarmamıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 16, 2023
Şehitlerin ailelerine sabrı cemil niyaz eden Erdoğan, "Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Oktay: Aziz milletimizin başı sağ olsun
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Şırnak Bestler Dereler bölgesinde hain teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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