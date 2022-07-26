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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker ve güvenlik korucularının ailelerine taziye mesajı

Ali Kemal Akan   | 26.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker ve güvenlik korucularının ailelerine taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile güvenlik korucuları Kemal İmece, Bülent Vermez, Avdi Demir ve Veysi Sebik'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nişan ile güvenlik korucuları İmece, Vermez, Demir ve Sebik'in ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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