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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı

Sefa Mutlu   | 31.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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