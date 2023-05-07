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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstanbullulara teşekkür" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın eden, sokaklara, yollara, caddelere sığmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler İstanbul!." dedi.

Mustafa Hatipoğlu  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstanbullulara teşekkür" paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan İstanbullulara yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın eden, sokaklara, yollara, caddelere sığmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler İstanbul!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine ve mitinge katılan vatandaşların fotoğraflarına yer verdi.

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