Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,236.60
BTC/USDT
42,120.00
BIST 100
7,993.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü - VTR
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, "Hazreti Mevlana'nın izinden giderek, dinine, kökenine, rengine, kimliğine bakmadan mazlumun ve mağdurun yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Melike Keskin  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı

Konya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü'ne ilişkin mesajında, "Türkiye olarak İsrailli yöneticilerin hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için mevcut tüm mekanizmaları kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Hazreti Mevlana'nın izinden giderek, dinine, kökenine, rengine, kimliğine bakmadan mazlumun ve mağdurun yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde okunan mesajında, büyük mütefekkir, mutasavvıf ve gönül sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle yad etti.

Hazreti Mevlana'yı anmak için bir araya gelenleri hürmet ve muhabbetle selamladığını aktaran Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Vefatının 750. seneidevriyesinde coğrafyamızın ve medeniyetimizin temel sütunlarından biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'ni rahmetle yad ediyorum. Yine bu gece vesilesiyle ezanımız, vatanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için can veren aziz şehitlerimizi minnetle anıyor, kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kalpleri sevgi, şefkat hamuruyla yoğuran, ilmiyle öğütleriyle birliği, beraberliği, kardeşliği yeşerten Mevlana Hazretleri'nin gönüllerde yaktığı aşk ateşi, tam 7,5 asırdır yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor."

"İsrail yönetimi zulmün çıtasını sürekli artırarak kan dökmeye, can almaya, çocukları katletmeye devam ediyor"

Türkiye'de ve dünyanın farklı köşelerinde milyonlarca insanın Mevlana'nın eserleri vasıtasıyla kendi ruh dünyalarında içsel yolculuğa çıktığına dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hazreti Mevlana'nın hikmet pınarından süzülen tavsiyelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. 7 Ekim'den beri Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan vahşeti, katliamı ve barbarlığı içimiz yanarak takip ediyoruz. Kendilerini insan hakları ve özgürlükleri savunucusu olarak gösteren kimi ülkelerin koşulsuz desteğini alan İsrail yönetimi zulmün çıtasını sürekli artırarak kan dökmeye, can almaya, çocukları katletmeye devam ediyor. Gazzeli mazlumların arşıalayı titreten feryatları karşısında, görevi, barışı ve güvenliği sağlamak olan uluslararası kurumlar, hiçbir adım atmıyor. Çoğu çocuk ve kadın, 19 binden fazla masumun şehit edildiği, 1 milyondan fazla insanın evinden, yurdundan, yuvasından edildiği bu vahşetin faillerini ve destekçilerini insanlığın vicdanına havale ediyoruz. Daha fazla kan dökerek kendilerine ikbal kurmaya çalışanlara 'Zulm ile abad olanın ahiri berbad olur' gerçeğini tekrar hatırlatıyoruz. Türkiye olarak İsrailli yöneticilerin hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için mevcut tüm mekanizmaları kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Hazreti Mevlana'nın izinden giderek, dinine, kökenine, rengine, kimliğine bakmadan mazlumun ve mağdurun yanında olmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şebiarus töreni vesilesiyle Konya'da bulunan Mevlana dostlarının da Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğine inandığını vurgulayarak, "Bu düşüncelerle, Mevlana Hazretleri'yle birlikte asırlardır topraklarımızı aşkla, irfanla, ilimle, hikmetle yoğuran tüm gönül sultanlarımızı tazimle yad ediyorum. Şebiarus merasimini düzenleyen tüm kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gece yapılan duaların, semaların, evrad-ı şerifelerin kabul olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Gazze'ye sahip çıkmak çok değerlidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Şebiarus duasına katıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'e gidecek
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, ABD'ye İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanma çağrısı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı

AK Parti İstanbul İl Teşkilatında yerel seçimler için temayül yoklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet