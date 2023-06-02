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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci Mehmet Barlas için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas için taziye mesajı yayımladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci Mehmet Barlas için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barlas için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Entelektüel birikimi, nezaketli kişiliği ve güçlü kalemiyle Türk basınında duayen olarak anılan, her zaman millet iradesinden yana duran, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Sabah Gazetesi'ne ve medya camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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