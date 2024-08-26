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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP İzmir Milletvekili Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Abdullah Sarica  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP İzmir Milletvekili Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." bilgisini verdi.

Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.

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