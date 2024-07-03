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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 'Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

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