Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 'Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.