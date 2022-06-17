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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 9. Cumhurbaşkanı Demirel için anma mesajı

Mustafa Hatipoğlu   | 17.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 9. Cumhurbaşkanı Demirel için anma mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Hizmetleriyle kişiliğiyle ve siyasetiyle yakın tarihimizin unutulmaz isimleri arasında yerini alan Türkiye Cumhuriyeti’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." paylaşımı yaptı.

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