Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 9. Cumhurbaşkanı Demirel için anma mesajı
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Hizmetleriyle kişiliğiyle ve siyasetiyle yakın tarihimizin unutulmaz isimleri arasında yerini alan Türkiye Cumhuriyeti’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." paylaşımı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.