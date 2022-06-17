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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'la stratejik konsey toplantılarıyla ilgili soruya, "Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" karşılığını verirken, çarşamba günü ise Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Ankara'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Elif Küçük   | 17.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ankara'da Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yunanistan’la stratejik konsey toplantısı) Bu yılki toplantıyı yapmıyoruz. Bundan daha açık rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu) Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

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