Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'la stratejik konsey toplantılarıyla ilgili soruya, "Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" karşılığını verirken, çarşamba günü ise Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Ankara'yı ziyaret edeceğini açıkladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ankara'da Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yunanistan’la stratejik konsey toplantısı) Bu yılki toplantıyı yapmıyoruz. Bundan daha açık rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu) Videokonferans aracılığıyla Sayın Biden'ın da daveti üzere liderler olarak bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.