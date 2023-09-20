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FOTOĞRAF - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. - VTR Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

Serkan Kaya  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti Fotoğraf: Murat Kula - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. Görüşme, basına kapalı yapıldı.


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