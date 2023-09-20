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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Serkan Kaya  | 20.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'i kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Bölgesel ve küresel meseleler ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabulünde, Türkiye-Malezya ilişkilerini stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşımak için fikir teatisinde bulunulurken, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meselelerin de ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki Türkevi'nde Malezya Başbakanı Enver'i kabul ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşımak için fikir teatisinde bulunulurken, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meselelerin de ele alındığı belirtildi.

İkilinin, savunma sanayisi alanında işbirliğine yönelik atılacak adımları da görüştüğü bildirilen açıklamada, liderlerin, Malezya'nın bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yürütülen çalışmaları değerlendirdiği kaydedildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından "Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında Türkevi'nde bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmelerimiz Türkiye-Malezya ilişkileri adına hayırlara vesile olsun." paylaşımında bulundu.

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