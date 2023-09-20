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Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısına katıldı.

Gökhan Çeliker  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısına katıldı

Ankara

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından, Bakan Fidan'ın New York'taki temaslarına ilişkin yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı." ifadeleri kullanıldı.

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