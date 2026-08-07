Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu: Husilerin Necran'a saldırılarında 11 sivil yaralandı

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin 6 Ağustos Perşembe günü Necran bölgesindeki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarında 11 sivilin yaralandığını belirtti.

Yaralıların 7'sinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu aktaran Maliki, bunlar arasında ikinci derece yanıklar oluşan 4 yaşındaki bir çocuk ile bir kadının da bulunduğunu ifade etti.

Maliki, Husilerin sivil hedeflere rastgele mühimmatla saldırılar düzenlediğini, bunun uluslararası insancıl hukukun ve teamül kurallarının açık ihlali olduğunu belirtti.

Maliki, Arap Koalisyonu Müşterek Kuvvetler Komutanlığının, vatandaşların korunmasını sağlamak amacıyla bu tür "terör saldırılarına" karşı caydırıcı tedbirler almaya devam edeceğini kaydetti.